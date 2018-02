Integrante da Peruche é preso com granadas e fuzis Um integrante da Unidos do Peruche foi preso ontem no barracão da escola de samba, no Limão, zona norte. Foram encontrados com ele dois fuzis AR-15 calibre 223, três granadas militares e cerca de 100 gramas de cocaína. A polícia investiga ligação entre o suspeito e o Primeiro Comando da Capital.