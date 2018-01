VANESSA VIEIRA DOS SANTOS / SÃO PAULO

A EMTU/SP informa que as linhas metropolitanas que circularão pelo Corredor Diadema-São Paulo (Morumbi)- cuja inauguração está prevista para o segundo semestre deste ano - terão integração tarifária com a CPTM, na Estação Morumbi (Linha 9-Esmeralda), e futuramente com o Metrô, na Estação Brooklin-Campo Belo (Linha 5-Lilás).

COMGÁS

Quatro meses sem gás

Quando iniciei a construção de minha casa, liguei para a Comgás e fui informada de que o meu endereço era atendido pela rede. Após a conclusão da obra, solicitei a vistoria e disseram que levariam 45 dias úteis para a ligação do gás. Assinei o contrato em 19/2. Vencido o prazo, disseram que aguardavam a autorização da Prefeitura e da CET e que, provavelmente, levariam mais uns dois meses. Acredito que, se é tão complicado, eles poderiam já ter feito o ramal, pois a ligação da água já foi feita e o asfalto quebrado já foi recapeado. Enfim, sabemos que os serviços públicos não se comunicam entre si. Há mais de 10 dias a Comgás estava em obras numa rua próxima à minha, porém ninguém foi fazer o ponto de gás necessário na minha casa. Se essa demora é normal, deveriam ter nos informado para que, na obra, a gente construísse uma casa que pudesse usar botijão e chuveiros elétricos. Enquanto isso, minha família tem de viver com comida feita no micro-ondas!

MARIA BEATRIZ GROTH / SÃO PAULO

A Comgás informa que a demora no atendimento à solicitação da cliente ocorre em razão de atrasos na obtenção de autorização da Prefeitura para a construção de ramal no endereço solicitado. Diz que a liberação deverá ocorrer em 30/6, conforme previsão do Departamento de Controle de Uso de Vias Públicas (Convias) e, após essa data, a ligação do gás será agendada com a cliente.

A leitora comenta: Continuo aguardando. Já estou há 4 meses sem gás!

UNINOVE

Pagamento em duplicidade

Minha mulher estuda Farmácia e Bioquímica na Universidade Nove de Julho (Uninove) da unidade Vergueiro. Sou eu quem paga as mensalidades e, em 5/2, por um descuido, paguei 2 vezes a mesma fatura. Primeiro paguei R$ 447 e depois, R$ 446, ambas referentes ao mesmo boleto. Como não recebi nenhum estorno do banco, minha mulher entrou em contato com o departamento financeiro da Uninove. Disseram que não tinham como verificar se o pagamento tinha sido feito em duplicidade, mas não é o que ocorre quando a mensalidade não é paga, para isso, eles são eficientes! Foi aberto um protocolo e, após 30 dias, o pedido foi indeferido com a seguinte mensagem: "Crédito devolvido ao banco recebedor." O departamento financeiro não conseguiu explicar o motivo e pediu o comprovante de rastreamento do pagamento. Procurei o banco e, mesmo apresentando todos os comprovantes, a Uninove respondeu o protocolo como: "Reembolso cancelado." Já provei por todos os meios possíveis que paguei em duplicidade. Não me resta senão entrar com uma ação contra a universidade no Procon ou até mesmo na Justiça.

MIGUEL V. F. LOPES GOMES / SÃO PAULO

A Uninove não respondeu.

O leitor lamenta: A situação continua a mesma.