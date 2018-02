Integração na Estação Pinheiros do Metrô é adiada por greve na CPTM

SÃO PAULO - A transferência gratuita entre a estação Pinheiros da Linha 9-Esmeralda (Osasco - Grajaú) da CPTM e a estação Pinheiros da Linha 4-Amarela de metrô foi adiada devido a greve de funcionários de trens que impedem o funcionamento de todo o sistema. A integração teria início nesta quinta-feira, 2.

A iniciativa será feita quando os funcionários da companhia voltarem ao trabalho. A estação Pinheiros do Metrô funciona das 4h40 as 15h, de segunda a sexta-feira. Segundo o Metrô, a estação está aberta.

A integração entre as duas estações beneficiará cerca de 100 mil pessoas que utilizam o sistema metroferroviário de São Paulo com as linhas 9-Esmeralda e 4-Amarela, ainda mais a partir de 30 de junho próximo, quando o horário comercial da Linha 4-Amarela será expandido das 4h40 à meia-noite, de segunda a sexta-feira.

A transferência gratuita entre as duas estações Pinheiros será feito através de uma passarela com extensão de 56 metro, que passa sobre a Avenida Nações Unidas (Marginal Pinheiros).

