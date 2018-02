Instrutores dizem ter visto menino se jogar do 5º andar do Colégio São Bento Após o depoimento de dois instrutores que viram a queda de um aluno de 12 anos do 5.º andar do Colégio São Bento, no centro do Rio, a Polícia Civil investiga o que levou o garoto a se jogar, na sexta-feira. Um dos instrutores disse que viu o menino se pendurar na janela de um corredor e depois se soltar.