Instituto recebe 13 queixas por dia de falta d'água em São Paulo

SÃO PAULO - O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) registrou uma média de 13 queixas por dia de falta d'água na Grande São Paulo, por meio da campanha “Tô sem água”, lançada no dia 26 de junho. Até esta quinta-feira, 10, havia 178 relatos de falhas no abastecimento, dos quais 74% no período noturno.

Segundo o Idec, 76% das queixas são de cortes todos os dias, e a maior parte das reclamações vem da zona oeste da capital paulista (30%). “Com a contribuição do consumidor, o Idec cobrará mais transparência dos órgãos responsáveis e vamos exigir eventuais providências da Arsesp (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo).”

Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), não há racionamento em nenhuma das 365 cidades onde opera.