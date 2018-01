Instituto Pasteur terá unidade em SP

O Instituto Pasteur, um dos mais importantes centros de pesquisa do mundo, terá uma unidade no Brasil. Um acordo de cooperação será assinado nesta segunda-feira entre a instituição francesa, a primeira a isolar o HIV, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Universidade de São Paulo (USP). Esse acerto abre caminho para a sede brasileira do Pasteur, que deverá ficar em São Paulo.

As instituições começaram a negociar a abertura da unidade de pesquisa do Instituto Pasteur no ano passado, quando foi criada uma rede de laboratórios para o intercâmbio de pesquisadores em estudos sobre doenças emergentes, sobretudo na Amazônia, neurociências e bioinformática. Por meio desse acordo, assinado em dezembro, cada instituição destinará 40 mil (mais de R$ 125 mil) por cinco anos para o projeto da rede de laboratórios mistos, prevista para começar a funcionar no segundo semestre deste ano.

Em abril, a presidente do Conselho de Administração do Instituto Pasteur, Rose-Marie Van Lerberghe, esteve na Fiocruz para "aprofundar as discussões" sobre uma "nova plataforma" de cooperação entre as instituições, que incluiria a USP. Não foi detalhada como será essa nova "plataforma".

Hoje, a Fiocruz é a única instituição brasileira associada à rede Pasteur, que está em 32 países. Os laboratórios do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) já têm programa com a instituição francesa em entomologia e imunologia.

O convênio entre Pasteur, Fiocruz e USP será assinado durante o primeiro Simpósio Científico sobre Doenças Infecciosas e Neurociências Fiocruz-Pasteur, nos dias 8 e 9 no câmpus da Fiocruz, em Manguinhos, zona norte.

Febre chikungunya. Entre os temas que serão discutidos no evento está o surto de chikungunya, febre "prima" da dengue nas Américas. O presidente do instituto francês, Christian Bréchot, o reitor da USP, Marco Antonio Zago, e o presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha, participarão da cerimônia.