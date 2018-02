Instituto foi criado em 1902

No início, o instituto ocupou a casa-sede da chácara. As construções foram surgindo com o passar do tempo. O prédio da atual Fábrica de Cultura, por exemplo, foi erguido no fim da década de 1920. Antes de ser recuperado, estava completamente em ruínas - foi um dos principais pavilhões afetados por rebeliões.

Quando foi criada a Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor (Febem), em 1976, o complexo foi integrado à nova instituição. Por razões históricas, passou a ser considerada a unidade mais antiga da Febem. / E. V.