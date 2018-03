Instituto fará perícia em montanha-russa do Playcenter hoje

Priscila Trindade, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - O Instituto de Criminalística (IC) irá fazer na manhã desta sexta-feira, 24, perícia na montanha-russa "Looping Star", do Playcenter, na zona oeste de São Paulo, onde 16 pessoas ficaram feridas na quinta-feira, 23, devido a um acidente.

O acidente no parque de diversões aconteceu às 12h40, quando dois veículos da montanha-russa, cada um com pelo menos 15 pessoas, se chocaram na área de embarque e desembarque do brinquedo.

A montanha-russa foi interditada após apresentar problemas, mas o Playcenter permanece aberto. A assessoria de imprensa informou que está apurando as causas do acidente. O Playcenter afirmou em nota que as vistorias ao equipamento estavam em dia.