Instituto do Câncer de SP recruta voluntários

SÃO PAULO - O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), unidade da rede pública estadual, está recrutando voluntários para atuar na unidade, auxiliando e ajudando os pacientes oncológicos. Os candidatos passam por entrevista, treinamento e devem dispor de, pelo menos, seis horas por semana para o trabalho.

Os voluntários do Icesp atuam junto a uma equipe multidisciplinar, formada por assistentes sociais, enfermeiros psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas e médicos, dedicando parte de seu tempo às necessidades momentâneas de pacientes oncológicos do SUS e seus acompanhantes.

Interessados em participar devem entrar em contato com a Associação dos Voluntários do Hospital das Clínicas pelo e-mail voluntarias.avohc@hcnet.usp.br ou pelo telefone (11) 3069-6342. A associação está localizada no Prédio da Administração do Hospital das Clínicas da FMUSP, à Dr. Ovídio Pires de Campos, 225 - Térreo.