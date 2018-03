Instituto abre 'loja da memória' No próximo sábado, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo inaugura, em sua sede, uma lojinha de preciosidades históricas. Estarão à venda desde livros - usados e novos - até itens como porta-moedas e maquetes de ícones da arquitetura paulistana, como a Catedral da Sé, o Edifício Altino Arantes e o prédio do Museu de Arte de São Paulo (Masp). Também estarão disponíveis diversos documentos e publicações do Instituto, digitalizados e arquivados em CD.