Instituição terá Medicina e 24 novas graduações

O curso de Medicina não fazia parte do projeto da Unila, mas surgiu no âmbito do programa Mais Médicos. "É uma demanda antiga da cidade, que tem condições vantajosas para receber um curso, com dois hospitais e programas de residência médica", diz o reitor da Unila, Josué Modesto Subrinho, que vislumbra no futuro um câmpus de saúde. A graduação estará de acordo com as diretrizes que estão sendo discutidas no Conselho Nacional de Educação, com formação voltada para atendimento básico. O modelo não prevê hospital universitário, mas atendimento na rede real da cidade. / P.S.