Instituição tem 112 anos Fundado em 1901 por cientistas, artistas e intelectuais, como entidade sem fins lucrativos, o CCLA tem uma biblioteca com 120 mil volumes, que homenageia Cesar Bierrenbach (orador, jornalista e advogado campineiro). Há obras raras que datam de 1500 e coleções de revistas e jornais de Campinas do século passado. No mesmo local fica o Museu Carlos Gomes, com 600 partituras e objetos pessoais do maestro, além de documentos familiares - incluindo as coleções particulares do pai, José Manuel Gomes, e do irmão José Pedro de Sant'Anna Gomes. Trata-se do único museu dedicado a Carlos Gomes.