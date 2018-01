Instituição lidera os rankings do Enem e do Ideb Fundada em 1967, a Escola Municipal de Ensino (EME) Professora Alcina Dantas Feijão teve nota 618,27 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a melhor entre as instituições públicas não técnicas do Estado. A instituição também foi a primeira do ranking paulista do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), com nota 6,9.