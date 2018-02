Instituição até hoje não aceita meninas Fundado em 1858 pelos monges do Mosteiro de São Bento, o colégio foi considerado o melhor do País em 4 edições do Enem: 2005, 2007, 2008 e 2010. A escola cobra mensalidade de R$ 2.280,12 para o 5º ano do ensino fundamental e nunca aceitou mulheres como alunas. Em seu site, afirma que "foi concebido para funcionar atendendo a público do mesmo sexo da ordem religiosa (beneditina)". / FÁBIO GRELLET