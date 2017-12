INSS pedirá reintegração de posse de prédio ocupado por sem-teto em SP

SÃO PAULO - O INSS afirmou que vai pedir a reintegração de posse do prédio ocupado por sem-teto no início da madrugada desta segunda-feira, 4, na Avenida Nove de Julho, região central de São Paulo. O órgão disse que aguarda a finalização do Boletim de Ocorrência para fazer o pedido.

Outros três edifícios foram ocupados por cerca de duas mil pessoas da Frente de Luta Por Moradia (FLM), vítimas de despejo nos últimos meses e moradores de favelas sob ameaça de remoção. Outros três prédios abandonados no centro da capital foram ocupados pelas famílias.

A Polícia Militar informou que monitora a situação nos locais. De acordo com a corporação, o protesto é pacífico e a polícia só pode agir após a emissão de uma ordem judicial.