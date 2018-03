Inspiração em Carlos Marighella O guerrilheiro Carlos Marighella foi o precursor do 'movimento horizontal', rompendo com o que considerava imobilismo da esquerda tradicional. Símbolo da insubmissão às estruturas rígidas e hierárquicas do antigo Partido Comunista Brasileiro (PCB), Marighella dizia que só "a ação faz a revolução". O MPL, que também evita ligação com partidos tradicionais, diz que todos devem agir e protestar para influenciar políticas públicas.