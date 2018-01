Inspecione mala ainda no local 1.Os passageiros devem checar com muita atenção todas as bagagens que retirou da esteira antes de deixar a área de desembarque nos aeroportos. É importante verificar se não há sinal de qualquer tipo de violação das malas, principalmente, se cadeados e zíperes estão em ordem - porque são itens fáceis de serem arrombados.