Inspeção veicular em SP reprova mais de 100 mil carros até agosto

SÃO PAULO - A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente divulgou nesta sexta-feira, 10, balanço sobre os veículos que passaram pela inspeção veicular até agosto. Desde fevereiro, foram inspecionados 1.594.076 veículos (levando em consideração todas as placas e tipos de combustível). Desse total, 6,48% ainda não foram aprovados - cerca de 103 mil.

No período especificado, os percentuais dos automóveis que passaram pela inspeção variaram de 62,4% para carros de final de placa 1 até 43,5% para carros de final de placa 6. Os índices de reprovação na primeira inspeção variaram de 22,6% para os carros de final de placa 1 até 15,9% para os carros de final de placa 6.

A inspeção veicular ambiental em motos registrou percentuais que variaram de 43,9% da frota esperada para as motos de final de placa 1 até 25,3% para as motos de final de placa 6. A reprovação na primeira inspeção variou de 27,2% para as motos de final de placa 1 até 25,5% para as motos com placa final 6.

Entre os veículos leves movidos a diesel a variação dos percentuais foi de 63,3% para os veículos de placa final 1 até 42,4% para os veículos final de placa 6. Na primeira vistoria, a categoria registrou índices de reprovação que variaram de 38,2% para veículos final de placa 1 até 38,6% para veículos de final de placa 6.

Até o final de agosto registramos a variação dos ônibus no atendimento a inspeção: de 69,8% dos ônibus de final de placa 1 até 52,8% da frota de ônibus de final de placa 6. A variação dos índices de reprovação na primeira vistoria foi de 22,4% para os ônibus de final de placa 1 até 27,6% para os de final de placa 6.

Todos os veículos com finais de placa 7, 8 e 9 estão com o agendamento liberado para realizar a inspeção, sendo que os de final de placa 7 têm até o dia 30 de setembro.

Os veículos com final de placas 8 e 9 têm até o dia 31 de outubro e 30 de novembro, respectivamente, para passar pelo procedimento. O agendamento para a inspeção de veículos com final de placa 0 começou no dia 1 de setembro e segue até dia 30 de dezembro.

Caminhões. Os caminhões com finais de placa 1 e 2 tiveram os seguintes percentuais respectivamente: 26,4% e 24,3% da frota compareceu a inspeção. Desses 46,7% com final de placa 1 e 47,1% caminhões com final de placa 2 foram reprovados na primeira inspeção. Caminhões com finais de placa 3, 4 e 5 começaram a realizar a inspeção no mês de agosto e têm até o dia 31 de outubro.

Prazo. Os veículos que não realizaram a inspeção veicular dentro do prazo, estão sujeitos à multa de R$ 550 se forem parados em blitze, além de estarem com o licenciamento bloqueado. Para regularizar a situação, basta pagar a tarifa de R$ 56,44 e agendar a inspeção no site www.controlar.com.br