Inspeção para placa de final 1 acaba na sexta

Proprietários de veículos com placas final 2, 3 ou 4 ainda podem agendar a inspeção para fazer a vistoria até 31 de maio, 30 de junho e 31 de julho, respectivamente. O agendamento do teste para veículos com placa final 5 e 6 começa no próximo dia 1º e o início da inspeção, em 3 de junho.

A Inspeção Veicular Ambiental tornou-se obrigatória este ano para toda frota de veículos cadastrados na cidade. Mas, desde agosto, apenas 0,1% dos veículos que deixaram de fazer a inspeção veicular foi multado na cidade. Dados da Secretaria do Verde e Meio Ambiente apontam que 323 autos foram lavrados nos comandos de fiscalização montados em parceria com a Polícia Militar, ante uma frota de 341 mil veículos que deixaram de cumprir a regra.

E a lista de veículos irregulares pode aumentar. A apenas quatro dias do final do prazo para realização da inspeção nos veículos com placas de final 1, a adesão à vistoria está em baixa. Até ontem, apenas 25% dos 364.439 veículos desse grupo haviam passado pelo teste. / MARCELA SPINOSA e RENATO MACHADO

Como fazer

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É preciso agendá-la antes no www.controlar.com.br e pagar a taxa de R$ 56,44. Após o pagamento, aguarde 72 horas, acesse o site novamente e marque dia e hora da vistoria. O agendamento também pode ser feito pelo telefone (11) 3545-6868.