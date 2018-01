Inspeção: Kassab quer mudar taxa em outubro

Kassab confirmou que a Controlar tem até o fim desta semana para contestar os números do estudo. Após o prazo, o novo valor será definido com base em taxa determinada pela Fipe. "Se a Fipe atender à Prefeitura nesse reequilíbrio, baixando o preço, muito bom!", disse. "Bom para a concessionária, porque vai mostrar que, apesar de abaixar o preço, ela continua com seus lucros. E bom para o consumidor."

O estudo foi feito a pedido da Prefeitura e apontou que mudanças no contrato baratearam custos - comparado com o previsto em 1996, quando assinado. O Ministério Público, que investiga irregularidades no contrato, entende que reajustar a taxa não sanaria supostos vícios, como a falta de garantias para contratação de empresa. A Controlar contesta e afirma que não houve barateamento. "A concessionária foi significativamente onerada pelo aumento de custos e impostos." / FELIPE FRAZÃO, MARCELO GODOY e RODRIGO BURGARELLI