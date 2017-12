Inspeção exige menos de veículos mais antigos A inspeção veicular ambiental da cidade de São Paulo adota padrões diferentes de exigência segundo o tipo de carro e o ano de fabricação. Isso faz com que veículos mais novos e menos poluidores sejam reprovados, enquanto outros mais velhos e classificados como mais poluentes passem no teste. Essa diferenciação costuma provocar surpresa ? e muita irritação ? em vários motoristas na hora do exame.