Inspeção encontra clínica que castiga pacientes no interior de São Paulo

SÃO PAULO - Uma clínica privada para tratamento de usuários de drogas foi flagrada com irregularidades nesta quarta-feira, 28. Localizada em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, a Clínica Gratidão foi visitada durante inspeção do Conselho Regional de Psicologia.

Segundo a assessoria de imprensa do órgão, foram encontradas diversos problemas como usuários recebendo medicação sem presença de médicos e condições precárias de higiene. Além disso, os internos estariam cozinhando as próprias refeições e sofrendo castigos físicos e psicológicos.

Ainda nesta quarta-feira será visitada outra clínica na cidade. A ação faz parte da 4ª Inspeção Nacional de Direitos Humanos em locais de internação para usuários de drogas, que acontece simultaneamente em vários estados do país e tem como objetivo levantar a situação do atendimento às pessoas que apresentam problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas, para identificar os abusos, maus tratos e violações aos direitos humanos.

A preocupação dos profissionais é que as clínicas não se tornem espaço de segregação, como os manicômios. A inspeção busca também saber se os locais seguem padrões de tratamento de acordo com os princípios éticos e técnicos da Psicologia.

Os resultados serão apresentados com o relatório final da inspeção, previsto para ser publicado durante o VII Seminário Nacional Psicologia e Direitos Humanos, que acontece nos dias 17 e 18 de novembro.