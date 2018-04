''Insistem em trazer material sabendo que estamos lotados'' Com mil metros quadrados de área e 32 funcionários, a Cooperativa União, em Itaquera, é uma das centrais de triagem cadastradas na Prefeitura que está sobrecarregada. "Anteriormente, a gente recebia dois caminhões pequenos por dia, com material da zona leste. Há uns dez dias, as concessionárias avisaram que mandariam dois caminhões grandes da zona sul. Ficamos lotados em dois dias. Às vezes, eles insistem em trazer material sabendo que estamos lotados. E não conseguem despejar", diz Valdo dos Santos, secretário da central.