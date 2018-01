Insegurança faz cair pela metade o total de passageiros

Os lojista do Sul estão entre os principais compradores do comércio popular do Brás e do Bom Retiro. Das 32 mil pessoas de outros Estados que fazem compras no Bom Retiro diariamente, metade é do Sul. No Brás, a maioria dos 120 ônibus que chegam todos os dias de fora da capital tem placas do Paraná, Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Os lojistas contam que, em cada viagem, compram em média R$ 5 mil de mercadorias.