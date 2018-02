Inscrições para sorteio de alvarás de táxi em SP começam nesta sexta-feira

Carolina Spillari, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A partir de 0h desta sexta-feira, 1º de julho, a Prefeitura de São Paulo começa a receber pela internet as inscrições para o sorteio de 1.200 novos Alvarás de Estacionamento de Táxi. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal dos Transportes (SMT) nesta quinta-feira, 30. As inscrições serão recebidas até o dia 31 de julho pela internet.

Podem se inscrever para o sorteio os motoristas inscritos no Condutax até 6 de junho de 2011 que não sejam titulares de alvará. Os Condutax não podem ter pendências ou bloqueios.

Os 1.200 novos Alvarás de Estacionamento de Táxi serão concedidos por meio de sorteio público. Esse sorteio será baseado nos resultados da Loteria Federal. O primeiro sorteio irá ocorrer no dia 17 de agosto de 2011.

A partir do dia 17 de agosto, o inscrito poderá saber se o seu Condutax foi sorteado mediante consulta pela internet no mesmo link da inscrição. Se o taxista for contemplado, receberá a informação de quando deverá comparecer ao DTP.

Acesso

O link poderá ser acessado de qualquer computador que esteja conectado à internet, lan houses, Acessa São Paulo ou dos computadores colocados à disposição no Departamento de Transportes Públicos (DTP). A inscrição também poderá ser feita na sede do DTP, que fica na Rua Joaquim Carlos, 655, Pari.

Segundo a SMT, a ferramenta de inscrição no sorteio dos alvarás pela internet deverá ser a forma preferencial de inscrição. O sistema online irá informar se o Condutax está vencido ou bloqueado, impedindo o cadastro no sorteio. Pelo link também será possível imprimir mais de uma vez o protocolo de inscrição.