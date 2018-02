Inscrições para sorteio de 1.200 alvarás de táxi terminam no domingo

SÃO PAULO - Termina no próximo domingo o prazo para as inscrições no sorteio de 1.200 alvarás de estacionamento de táxi, segundo informou a Prefeitura de São Paulo.

Entre os dias 1º e 22 de julho, o Departamento de Transportes Públicos (DTP) recebeu 26.500 inscrições. Nesse período 84 inscrições foram indeferidas por irregularidade na validade do Condutax ou porque os motoristas já possuíam alvarás.

Pela internet as inscrições poderão ser efetuadas até as 23h59 do dia 31 de julho pelo site da Prefeitura. As inscrições serão aceitas até 17 horas de sexta-feira, 29, no DTP, na rua Joaquim Carlos, 655, Pari.

Podem se inscrever para o sorteio os motoristas inscritos no Condutax até 6 de junho de 2011 e que não sejam titulares de alvará. Os Condutax não podem ter pendências ou bloqueios.

A ferramenta de inscrição no sorteio dos alvarás pela internet deve ser a forma preferencial de inscrição já que informa se o Condutax está vencido ou bloqueado, o que impede o cadastro no sorteio. Também será possível imprimir mais de uma vez o protocolo de inscrição.

Os sorteios dos 1.200 novos alvarás de estacionamento de táxi serão públicos com base nos resultados da Loteria Federal. O primeiro sorteio ocorrerá no dia 17 de agosto de 2011.

A partir desse dia, o inscrito poderá saber se o seu Condutax foi sorteado fazendo uma consulta via internet no mesmo link da inscrição. No caso de ter sido contemplado, receberá a informação de quando deverá comparecer ao DTP.