Inscrições para o Enem passam dos 5 milhões; prazo termina amanhã Terminam amanhã, às 23h59, as inscrições pela internet para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que deve ocorrer em 26 e 27 de outubro. O balanço do Ministério da Educação (MEC), até sexta-feira, era de 5,2 milhões de inscritos - só 10% abaixo do registrado no ano passado. Os inscritos podem passar dos 6 milhões previstos inicialmente. O prazo de inscrição não será prorrogado.