Inscrições para o concurso do melhor pastel de São Paulo vão até o dia 20

SÃO PAULO - Os pasteleiros de São Paulo têm até o dia 20 de junho para se inscreverem no concurso "O Melhor Pastel de Feira da Cidade", com uma novidade: agora o consumidor poderá votar em sua barraca preferida pela internet. Outra mudança é a criação do bônus na nota para o feirante de consciência ambiental: é só comprovar que faz uma destinação correta ao óleo de fritura.

O concurso será formado por três etapas: Votação Popular; Júri Secreto e Final, com voto por chefs de cozinha, jornalistas, críticos de gastronomia, entre outros. Durante a fase de votação popular os consumidores darão notas para a barraca e poderão experimentar todos os sabores. Na grande final, apenas o pastel de carne será analisado.

Uma das etapas mais importantes será o chamado Jurado Secreto, que promoverá visitas surpresa dos jurados, à paisana, para testar a qualidade e o atendimento. Os 50 melhores definidos pelas notas populares serão visitados pelos juízes à paisana. Estes ajudarão na escolha dos 10 finalistas a concorrer pelo prêmio de melhor da cidade. A final acontecerá na Praça Charles Miller, em agosto.

O primeiro colocado no concurso receberá prêmio de R$ 8 mil; o segundo lugar, R$ 2 mil; e o terceiro, R$ 1 mil.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na sede da Supervisão Geral de Abastecimento (Abast), no Mercado Municipal. Para se inscrever a banca precisa estar em dia com a sua matrícula. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: 3313-2444 - Ramal 232 e 3227-4555.