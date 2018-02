Inscrições para eleição do mais belo idoso de SP terminam na quinta-feira

SÃO PAULO - Serão encerradas na quinta-feira as inscrições para o concurso que irá eleger o mais belo idoso da cidade de São Paulo. Até agora, o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), ligado à Secretaria de Estado da Saúde, recebeu cerca de 100 inscrições de moradores da capital com 60 anos ou mais que concorrem ao título de "Mais belo idoso" e aos títulos de Mister Beleza, Mister Elegância, Mister Timidez, Mister Simpatia e Mister Sorriso.

Uma pré-seleção para escolher 25 finalistas será feita na próxima segunda-feira às 13h. O mais belo idoso e os contemplados nas demais categorias (Mister Beleza, Mister Elegância, Mister Timidez, Mister Simpatia e Mister Sorriso) serão conhecidos do público em evento programado para o dia 11 de agosto, às 14h, na sede do IPGG. A premiação fará parte dos eventos em comemoração ao Dia dos Pais.

No ano passado, o vencedor do concurso de mais belo idoso da capital foi o aposentado e atleta amador Sebastião Pereira de Souza, hoje com 77 anos. Sebastião é pai de dois filhos e avô de seis netos.

As inscrições para o concurso que elegerá o mais belo idoso de São Paulo podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, pelo telefone (11) 2030-4000, ou nos setores de convivência ou voluntariado do IPGG. O endereço é Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra (antiga Praça do Forró), 34, em São Miguel Paulista.