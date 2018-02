Inscrições abertas para 'ecovirada' A 2.ª edição da Virada Sustentável, evento que no ano passado realizou 480 atividades culturais e educativas de cunho ecológico em 78 endereços paulistanos, está marcada para os dias 2 e 3 de junho. E, a partir de hoje, encontram-se abertas as inscrições de propostas de eventos que se adaptem à programação. Organizações, artistas, oficineiros, equipamentos culturais, escolas e demais organizações da sociedade civil que queiram participar podem inscrever-se no evento por meio de uma "carta de adesão", que precisa ser solicitada pelo e-mail adesoes@viradasustentavel.com.