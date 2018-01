Inscrições abertas para a Feira de Artes da Vila Madalena

Tradição no bairro e parte do calendário oficial de São Paulo, a Feira de Artes da Vila Madalena é realizada anualmente desde 1977. Projeto do Centro Cultural Vila Madalena, o evento chega à 38ª edição em 2015, com expectativa de atrair um público de cerca de 100 mil pessoas, entre visitantes brasileiros e turistas.

A feira ocupa quatro quarteirões do bairro com arte, gastronomia, shows e rua das Crianças. Este ano, quatro palcos foram espalhados pelos quatro quarteirões do evento, que compreendem as ruas Fradique Coutinho, Wisard, Felipe de Alcaçova, Mourato Coelho e Fidalga. Bandas e artistas se revezaram em shows abertos ao público, apresentando novos talentos da música, dança e intervenções culturais.

Todos os anos, o Centro Cultural escolhe um tema para refletir um momento político ou o estado de espírito da sociedade. Entre os expositores de artes, o evento recebe artesãos de todo o Brasil e também representantes de outros países, que já podem se inscrever para participar da próxima edição. A feira conta também com um espaço destinado à Praça de Alimentação, com as famosas ‘comidas de rua’.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A 38ª Feira da Vila irá acontecer em agosto de 2015, no entorno das Ruas Fradique Coutinho e Wisard. Inscrições no Centro Cultural da Vila Madalena, ou pelo email feiradavila@vilamadalena.net .

Informações:

Centro Cultural Vila Madalena

Rua Fradique Coutinho, 1395, Vila Madalena

Tel: (11) 3813-2954