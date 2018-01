Inquilino que conserva imóvel tem preferência Escaldados com os problemas que os inquilinos deixam quando saem do imóvel, os proprietários estão cada vez mais exigentes para aprovar o locatário. Além das irregularidades, muitas reformas descaracterizaram as casas e outras foram malfeitas. "É preciso analisar bem quem entra no imóvel. Ter certeza que consegue arcar com o aluguel, o IPTU e a conservação da casa", diz Claudia Bocciarelli, que passou boa parte da infância brincando no quintal da casa da avó, no número 485 da Avenida Brasil, hoje ocupado pela Clínica Ligia Kogos.