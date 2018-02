Inquérito sobre cessão de área vai prosseguir

O Ministério Público Estadual negou pedido da Prefeitura de São Paulo para interromper o inquérito civil aberto pela Promotoria do Meio Ambiente da capital para acompanhar os estudos para cessão do quarteirão de 20 mil m² da Avenida Horácio Lafer em troca de construção de creches. O inquérito civil foi aberto por meio de representação da Associação Grupo Memórias do Itaim-Bibi, contrário a intervenções na área. Na manifestação, o MP diz que o inquérito é necessário para "prevenir possíveis danos" à população.