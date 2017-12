Inquérito investiga ONG ligada a pastor preso O Ministério Público Federal no Rio instaurou inquérito para apurar a regularidade da aplicação de recursos federais repassados ao Instituto Vida Renovada (IVR), ligado ao pastor Marcos Silva, preso no dia 7 por estupro. Conforme o Estado noticiou no domingo, o IVR recebeu R$ 1,9 milhão de verbas federais desde 2006, e ainda teria R$ 1,4 milhão a receber. O montante foi enviado ao IVR por meio de convênios celebrados com a Secretaria de Direitos Humanos e o Fundo Nacional Antidrogas.