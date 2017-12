Inquérito do caso Mércia deve estar pronto até o fim do mês, diz delegado

O inquérito sobre o assassinato da advogada Mércia Nakashima deve estar concluído até o fim da próxima semana, segundo confirmou o delegado do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Antônio de Olim. "Vou relatar o inquérito até o fim do mês e pedir a prisão de Mizael Bispo de Souza", explica.

O ex-namorado de Mércia, o PM aposentado Mizael, continua a ser considerado pela polícia como principal suspeito. Ontem, o PM depôs pela quarta vez. Ele ligou 16 vezes para o vigia Evandro Bezerra da Silva em 23 de maio, dia da morte de Mércia. As chamadas foram feitas de um celular cadastrado em nome de outra pessoa. Para a polícia, trata-se de mais um evidência do envolvimento deles no assassinato da advogada.

O suspeito não havia revelado ao DHPP a existência desse celular. Ontem, durante o interrogatório, o PM confirmou ser dono do aparelho. O rastreamento do celular apontou que o policial não permaneceu no Kia Sportage dele das 18h17 às 22h32 de 23 de maio. As antenas revelam, segundo a polícia, que circulou por grande parte da cidade.

De acordo com o delegado, Mizael utilizava este número de celular apenas para se comunicar com o vigia. "Mércia ligou apenas uma vez para este número. Mizael não atendeu e ligou rapidamente para a advogada em outro celular", revela. Segundo o advogado Samir Haddad Júnior, Mizael negou no depoimento ter feito as 16 ligações.