Inquérito da morte de jovem em Heliópolis sai em 15 dias

A Secretaria de Segurança Pública de São Caetano do Sul definiu prazo de 15 dias para finalizar a sindicância que apura eventuais falhas na atuação de três guardas-civis, afastados do serviço após a morte da estudante Ana Cristina Macedo, de 17 anos, em tiroteio na noite de segunda-feira em Heliópolis, zona sul de São Paulo.

Veja também:

Galeria de fotos dos protestos em Heliópolis

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

GCM que atirou em jovem saiu da PM por fazer sexo no quartel

Na quinta-feira, 3, a comissão formada pela Prefeitura de São Caetano para apurar o caso tomou o depoimento dos três guardas-civis envolvidos no caso. O inquérito sobre quem matou a estudante, a cargo do 95º DP (Heliópolis), aguarda o resultado do exame de balística. Armas e projéteis estão no Instituto de Criminalística (IC) e o resultado do exame, que indicará de qual arma o tiro foi disparado, deve sair em 30 dias. No IC, o assunto é tratado com urgência.

‘Desproporção’

Para o presidente do Conselho Nacional das Guardas Municipais, Gilson Menezes, a morte da jovem foi um fato isolado e não pode manchar a reputação da GCM de São Caetano. Revoltado com declarações do governador José Serra e de integrantes da PM, Menezes diz que o caso é tratado de forma "desproporcional" por envolver a guarda municipal. "As críticas vieram de corporações normalmente violentas. A GCM é a única com lei federal que exige exame psicológico para porte de arma. Em 56 anos, nunca aconteceu nada com a GCM de São Caetano."

Vitor Hugo Brandalise e Rodrigo Brancatelli