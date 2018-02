Inoperância da CET

Há alguns meses solicitei à CET a repintura de uma movimentada e perigosa rotatória existente nos cruzamentos das Ruas Nazareth Paulista e Pereira Leite, na Vila Beatriz, mas até agora absolutamente nada foi feito. O local serve de acesso para outros bairros e há intenso tráfego de veículos e ônibus que circulam em alta velocidade. A rotatória está completamente apagada e sem sinalização. Também solicitei redutores de velocidade na Rua Harmonia, na Vila Madalena, onde há intenso tráfego de veículos e ônibus, mas nada foi feito. É certo que a CET, independentemente dos problemas apresentados aqui, não está atuando de forma satisfatória. A cidade precisa de uma instituição sólida e eficaz, dotada de equipe técnica apta para resolver os problemas e criar soluções eficientes e estudadas. Em contrapartida, as multas continuam prevalecendo neste trânsito caótico. Não há orientação, somente punição.

BENTO DIAS / SÃO PAULO

A CET informa que vistoriou a sinalização da rotatória citada e da Rua Harmonia. Para os dois locais, foram elaborados projetos que visam a reforçar a sinalização e a melhorar as condições de segurança. Sendo assim, será repintada a sinalização de solo e recolocados tachões ao longo da rotatória, bem como realizada a manutenção da sinalização horizontal e vertical na Rua Harmonia. Os projetos serão executados conforme o cronograma de sinalização da companhia.

O leitor lamenta: É difícil acreditar na CET, já que esta deve ser a terceira vez que a companhia promete providências. Há clara falta de comunicação e ineficiência. É uma vergonha ter um órgão como esse cuidando de São Paulo.

NET

Informações divergentes

Parabéns ao leitor Silvio de Carvalho Soares (São Paulo Reclama, ed. 5/12, pág. C2) por ter vencido, contrariando a lógica, a batalha contra a NET! Há tempos minha família passa por uma situação idêntica: divergências de valores, pacote e assinatura. São todos problemas impostos pela NET e por sua política de bicadas rasteiras, sonsas e desentendidas a seus assinantes. No passado, durante uma reunião de condomínio, aceitamos uma renegociação que forçava a inclusão de um número de telefone que nunca usamos. Meses depois, soubemos que tudo fazia parte de uma promoção, com prazo determinado, porém ainda não divulgada. Mais tarde, o valor da "promoção" foi reajustado para R$ 189 ao mês.

MURILO LUCIANO FILHO

/ SÃO PAULO

A NET informa que, em contato com o cliente, solucionou o caso.

O leitor relata: Um representante da NET fez contato, propondo que a "promoção" seja aplicada à minha conta por 3 meses. Não há muito o que fazer, visto que a concorrência me parece pior.

AMERICAN AIRLINES

Não reembolsa cliente

Em 2011 comprei duas passagens, parte em dinheiro e parte com milhagem na American Airlines. Como minha mulher precisou fazer uma cirurgia de emergência, tivemos de cancelar a viagem. Ao fazer isso, a companhia ficou de reembolsar um crédito referente às taxas de embarque - isso desde janeiro de 2012 -, mas não o fez. O valor do crédito é de R$ 279,38, mas nunca foi pago. Mandei vários e-mails em maio, junho e julho, quando, após 6 meses, fui informado de que deveria procurar uma loja da American Airlines, o que fiz em seguida. Mandei outros e-mails em agosto, setembro e outubro, em vão. Parece que a minha reclamação nunca será atendida, pois nem os e-mails a empresa responde, num comportamento incompreensível. Não se trata do valor, mas sim do descaso, e desconsideração com o cliente.

RONALD D'ELIA / SÃO PAULO

A American Airlines Inc. esclarece que está providenciando o depósito bancário do valor devido, como informado ao sr. D'Elia.

O leitor relata: Até agora o valor não foi depositado.

DESCASO DA GEAP

27 dias à espera de cirurgia

Estou há 27 dias internada aguardando uma cirurgia de hérnia de disco. O convênio médico da Fundação de Seguridade Social (Geap) autorizou a cirurgia, porém não os materiais! Solicito que a mídia investigue a prática, pois isso é comum não só neste, mas em vários convênios médicos. Há idosos aguardando cirurgia de fêmur há 20 dias!

ROSEMARY CAVALHEIRO

/ SÃO PAULO

A Geap não respondeu.

A leitora diz: O problema não foi solucionado.