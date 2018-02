Início de manhã de feriado com tráfego bom nas estradas; exceto na Fernão Dias

A pista sentido Belo Horizonte, às 6h30, estava com quatro mil metros de congestionamento, entre os quilômetros 69 e 65, trecho localizado após o túnel da Mata Fria, em Mairiporã, região norte da Grande São Paulo, em razão do excesso de veículos.

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera no esquema padrão 5 x 5, com metade da capacidade direcionada para a Baixada Santista e a outra metade à disposição de quem viaja para a capital paulista. Entre a 0h de quarta-feira, 22, e as 6 horas desta quinta-feira, 23, mais de 79 mil veículos já haviam passado pelos pedágios da Anchieta e da Imigrantes rumo ao litoral.

Segundo a Ecovias, a previsão para até o dia 26, final do feriadão, é de que 250 mil veículos desçam a Serra do Mar. A operação 5 x 5 deve ser mantida até as 9 horas, quando o SAI poderá passar para o esquema de descida 2 x 8. A antecipação nesta mudança de operação só será realizada caso haja necessidade.