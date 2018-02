Início de madrugada complicado na Régis Bittencourt

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Início de madrugada complicado para o motorista que utiliza a Rodovia Régis Bittencourt na região de Miracatu (SP), próximo ao Vale do Ribeira, principalmente no trecho da Serra do Cafezal.

Ambos os sentidos da rodovia ficaram bloqueados entre as 22h20 de quarta-feira, 17, e a 0h20 desta quinta-feira, 18, no quilômetro 352, em razão de um incêndio que teve início no cavalo mecânico de uma carreta e se espalhou para todo o veículo. Não houve feridos.

À 0h45 o congestionamento era de 17 mil metros na pista sentido Curitiba, entre os quilômetros 335 e 352; e de seis mil metros no sentido capital paulista, entre os quilômetros 358 e 352. Não foi informado ainda o que causou o incêndio na carreta.