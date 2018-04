Início de madrugada com chuva e problemas em diversos semáforos na capital

SÃO PAULO - Pelo menos 16 semáforos, do montante monitorado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), ainda apresentavam problemas no início da madrugada desta quinta-feira, 19, na capital paulista. Eram oito embandeirados (no amarelo piscante) e oito desligados, em razão da falta de energia; tudo causado pela chuva que atingiu a cidade durante boa parte de quarta-feira.

Entre as vias em que era registrado equipamento com problema estão: avenidas Sapopemba e Conselheiro Carrão (zona leste); avenidas Atlântica e Cupecê e Estrada do M' Boi Mirim (zona sul); Avenida Nove de Julho (no centro) e Avenida Conselheiro Moreira de Barros (zona norte).

À 0h45, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), não havia registro de pontos de alagamentos intransitáveis. A quarta-feira terminou com chuva em vários pontos da cidade, principalmente nas zonas norte, leste e oeste. Durante a madrugada, a tendência é de que as nuvens com chuva se desloquem para o litoral. A capital terá uma temperatura média de 18ºC até o amanhecer.

Tendência. O tempo segue instável nos próximos dias, devido à permanência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) sobre o estado de São Paulo. Dessa forma persistem as condições de nebulosidade e chuvas, alternadas com períodos de melhoria ao longo do dia. Os termômetros devem variar entre mínima 18ºC e 27ºC. As chuvas de maior intensidade continuam concentradas no período das tardes, o que mantém elevado o potencial para alagamentos e deslizamentos de terra na Grande São Paulo.