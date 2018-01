Início de cobrança em pedágio da Fernão Dias é adiado

SÃO PAULO - A Autopista adiou o início da cobrança de pedágio na Rodovia Fernão Dias, em praça na região de Mairiporã (SP), que estava previsto para esta quarta-feira, 1º, segundo comunicado da concessionária. A alteração ocorreu porque a autorização precisa ser publicada antes no Diário Oficial do Estado.

A nova data ainda não foi marcada. A cobrança será realizada no km 65,7, no sentido Belo Horizonte, e no km 66,7, no sentido São Paulo. A tarifa básica será de R$ 1,10, igual à cobrada nas demais praças.