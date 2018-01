Iniciado debate sobre votação de projeto de lei contra fumo

Os deputados iniciaram no fim da tarde desta terça-feira, 7, a discussão sobre a forma de votação do projeto de lei 577/2008, que proíbe o fumo em locais fechados de uso coletivo no Estado de São Paulo. A sessão ocorre no Plenário Juscelino Kubitschek, da Assembleia Legislativa, na zona sul da capital. O projeto foi proposto pelo governo estadual. O debate sobre a matéria foi encerrado na quinta, 2.

Trabalhadores do setor de restaurantes e bares protestam contra a lei na Assembleia Legislativa de São Paulo. Foto: Ernesto Rodrigues/AE