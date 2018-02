Iniciada a cobrança de pedágio no Trecho Sul do Rodoanel

SÃO PAULO - Os motoristas que usam o Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas começaram a pagar pedágio a 0h desta quarta-feira, 24. O valor varia de acordo com o tipo de veículo, e o usuário só paga uma única vez, na saída do complexo, independente da quantidade de praças e do trecho percorrido.

A tarifa é de R$ 2,50 para carros de passeio, R$ 1,25 para motocicletas e R$ 2,50 por eixo para veículos de grande porte. A cobrança vem após obras de melhorias feitas pela concessionária SPMar. Apesar disso, o trecho ainda não conta com telefones de emergência. A previsão é que sejam instalados até março do ano que vem.

O Trecho Sul começou a operar em março de 2010. Seu traçado tem início na Rodovia Régis Bittencourt (entroncamento com o Trecho Oeste), interliga as rodovias Anchieta e Imigrantes, e segue até o prolongamento da Avenida Papa João XXIII. Recebe em média 70 mil veículos por dia.

Segundo o governo do Estado, a cobrança de tarifa viabilizará a construção do Trecho Leste do Rodoanel também a cargo da SPMar. A obra foi iniciada no dia 17 deste mês e deve ser entregue em 2014, ao custo de R$ 2,8 bilhões.

Texto atualizado à 0h05.