Ingressos para SP: compre 1 e leve 2 Ainda há ingressos para os shows no Brasil. Oficialmente, a Time for Fun informou que não divulga a lotação - só no caso de ingressos esgotados. Na internet, porém, vários fãs estão reclamando da organização. Isso porque, ao se comprar um ingresso, a Riachuelo (patrocinadora oficial) paga outro para o comprador. A queixa é que quem comprou antes pagou mais pela entrada. /JOTABÊ MEDEIROS