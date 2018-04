Ingressos para o carnaval de SP já estão sendo vendidos

Além da bilheteria do Sambódromo do Anhembi (Avenida Olavo Fontoura, 1.209, Santana), outros pontos de venda ficarão abertos de segunda a sábado, das 11h às 17h. Na zona norte, o Estádio do Canindé (Rua Comendador Nestor Pereira, 33). Na zona oeste, o Estádio do Pacaembu (Praça Charles Miller). O ponto de venda na zona sul é o Ginásio do Ibirapuera (Rua Manuel da Nóbrega, 1.361).

Dois locais na Grande São Paulo também terão venda de ingressos: em Santo André, é o Estádio Bruno José Daniel (Rua 24 de Maio, s/n.º) e, em Barueri, o Ginásio de Esportes José Corrêa (Avenida Guilherme Guglielmo, 100).

Além da arquibancada, ainda restam lugares nas cadeiras de pista (preços entre R$ 200 e R$ 420) e nas mesas de pista (de R$ 950 a R$ 2 mil para quatro pessoas). Segundo a empresa que comercializa os bilhetes, a Ingresso Fácil, até as 20h de ontem os camarotes já estavam "praticamente esgotados" - a venda antecipada começou em julho do ano passado. Os preços variam entre R$ 8 mil (camarote para 10 pessoas) e R$ 25 mil (25 pessoas).

A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo adverte que só será permitida a venda de até dez ingressos por pessoa.

A censura do evento é para crianças de até 5 anos de idade - menores de 14 só poderão entrar acompanhados dos pais ou de algum representante legal. Nos camarotes, a entrada é somente para quem tem mais de 18 anos.

Na sexta-feira, desfilam as escolas Vai-Vai, X-9 Paulistana, Rosas de Ouro, Camisa Verde e Branco, Império de Casa Verde, Mancha Verde e Acadêmicos do Tucuruvi. No sábado, Pérola Negra, Águia de Ouro, Gaviões da Fiel, Mocidade Alegre, Dragões da Real, Unidos de Vila Maria e Tom Maior.