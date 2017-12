Ingressos para Carnaval de São Paulo começam a ser vendidos

Os ingressos para o carnaval 2015 na capital paulista começaram a ser vendidos ontem pela Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo. Os preços, os mesmos deste ano, variam de R$ 90 a R$ 2.420.

O grupo especial vai desfilar nos dias 13 e 14 de fevereiro no Sambódromo no Anhembi, na zona norte da cidade.

Na sexta-feira vão passar pela avenida Mancha Verde, Acadêmicos do Tucuruvi, Tom Maior, Dragões da Real, Rosas de Ouro, Águia de Ouro e Nenê de Vila Matilde. Já no sábado serão Vila Maria, Gaviões da Fiel, Mocidade Alegre, Império da Casa Verde, Acadêmicos do Tatuapé, Vai-Vai e X9 Paulistana.

O grupo de acesso irá desfilar no domingo, dia 15. As escolas são: Independente, Colorado do Brás, Unidos do Peruche, Camisa Verde e Branco, Imperador do Ipiranga, Morro da Casa Verde, Leandro de Itaquera e Pérola Negra. O desfile das campeãs será no dia 20 de fevereiro.

Para o grupo de acesso, com apresentação no dia 15, há ingressos a partir de R$ 30.