Ingressos para Carnaval 2009 de São Paulo já estão à venda

Os ingressos para o Carnaval 2009 de São Paulo já estão à venda. Os desfiles oficiais das escolas de samba do grupo especial serão realizados nos dias 20 e 21 de fevereiro. Já os desfiles do grupo de acesso serão no dia 22, todos no Sambódromo do Anhembi. Veja também: Confira a tabela de preços Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias dos estádio do Pacaembu e do Morumbi e também no Ginásio do Ibirapuera. As compras também podem ser efetuadas pelo site do Ingresso Fácil ou pelo telefone (11) 2162-7250. Os preços variam de R$ 20 (arquibancada do grupo de acesso) a R$ 38,4 mil (camarote especial do grupo especial). Os pontos de venda funcionam de segunda-feira a sábado, das 11 às 17 horas. Endereços: Estádio do Pacaembu Praça Charles Miller, s/nº - Pacaembu Estádio do Morumbi Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi Ginásio do Ibirapuera Rua Padre Manoel da Nóbrega, 1361 - Ibirapuera