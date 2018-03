Ingressos do carnaval de SP já estão à venda

A venda de ingressos para os camarotes havia começado no dia 12, por e-mail e dois lotes estão esgotados: os especiais e os simples do setor J. "Na maioria das vezes, são as empresas que fecham os camarotes. Elas nos procuram o ano todo", diz Isabella Balsinelle, diretora de operação da BWA, que coordena o carnaval paulistano desde 2007.

Segundo ela, as vendas devem ser tranquilas, com ingressos disponíveis até perto do carnaval. A previsão é de que eles acabem perto do dia 4 de março. "Aqui em São Paulo não é como o Rio, que esgota em meia hora. A previsão é de que tudo esteja vendido até o carnaval," afirma Isabella.

Meia entrada e ingressos com desconto para portadores de necessidades especiais cadastrados na São Paulo Turismo só poderão ser comprados na bilheteria do sambódromo do Anhembi - que abre apenas em fevereiro, sem data definida.

Direcionado para os turistas estrangeiros e nacionais, o setor G todos os anos oferece kits especiais - com capas de chuvas, leques e almofadas infláveis -, aulas de samba com passistas, além de recepcionistas trilíngues e um guia que explica a história de cada escola e os enredos. Os preços para o setor são mais altos e vão de R$ 30, na arquibancada do desfile de Grupos de Acesso, a R$ 38.280, para os camarotes especiais nos dias de desfile do Especial. A capacidade do sambódromo é de 26 mil lugares.

Valores

R$ 38.280

é o valor máximo dos camarotes

R$ 25

é o ingresso mais barato

Serviço

ARQUIBANCADAS, CADEIRAS E MESAS SOMENTE PELO SITE DA INGRESSO FÁCIL (WWW.INGRESSOFACIL.COM.BR) E PELO TELEFONE (11) 4003-2245. CAMAROTES: PELO EMAIL CAMAROTECARNAVAL2011@INGRESSOFACIL.COM.BR