Ingressos de festa em Bauru foram vendidos na Unesp, dizem pais

BAURU - Os pais de Gabriela Alves Correa, 23 anos, estudante de relações-públicas da Universidade Estadual Paulista (Unesp), de Bauru, divulgaram carta pública nesta quinta-feira, 5, na qual revelam que os ingressos para a festa 'open bar', realizada no último sábado, 28, foram vendidos dentro do câmpus da faculdade, o que é proibido. A Unesp reafirmou a proibição e informou que vai apurar a denúncia.

Na festa, o estudante de engenharia Humberto Moura Fonseca, de 23 anos, morreu após beber 25 doses de vodca durante uma "competição" de resistência à bebida. Outros três estudantes da Unesp, entre eles Gabriela, que também participaram da "competição", foram internados em coma alcoólico. Gabriela foi a última a receber alta, às 17h08, desta quinta-feira, 5.

Na carta, os pais de Gabriela, que assinam apenas com iniciais, afirmam que "a Universidade teve seu nome envolvido e os convites foram vendidos em suas dependências" e pedem que a escola reforce a fiscalização contra esse tipo de evento. "Não podemos responsabilizar a Unesp, entretanto, esperamos que haja uma maior fiscalização por parte da universidade nos eventos que envolvam seu nome", completam.

Eles também agradecem às pessoas e instituições que ajudaram na recuperação da filha, prestam solidariedade à família de Fonseca e dizem esperar que "as próximas festas contem com melhor infraestrutura", que "os organizadores sejam mais responsáveis" e "que haja mais fiscalização e rigor das autoridades para que fatalidades como essa não voltem a ocorrer". Eles também pedem que as famílias dos estudantes fiquem mais atentas e orientem constantemente os filhos que moram longe de casa.

Na quinta-feira, 5, a enfermeira e professora universitária Josely Pinto Moura, mãe do estudante morto, sugeriu uma grande campanha para conscientizar a comunidade acadêmica sobre os perigos do álcool. "As universidades, os pais dos estudantes, o Judiciário, enfim toda a sociedade, deveria fazer uma grande campanha para conscientizar os estudantes sobre o perigo e os riscos dessas festas e do abuso do álcool", afirmou. "Isso não vai trazer meu filho de volta, mas pode evitar que muitas mães percam os seus, como eu perdi", completou. Josely disse que não pretende responsabilizar judicialmente ninguém pela morte do filho, mas pediu para a Unesp punir os estudantes que promoveram as competições de resistência à bebida.

Unesp. A direção da Unesp afirmou que a venda de ingressos para festas com consumo de álcool é proibida dentro da faculdade e que vai apurar a denúncia feita pelos pais de Gabriela.

De acordo com a assessoria da Unesp, a diretoria da Faculdade de Engenharia do câmpus de Bauru deverá instalar nos próximos dias uma Comissão de Apuração Preliminar, que vai apurar a morte de Fonseca e o envolvimento da universidade nos fatos.

A comissão deverá levantar informações e confrontar a veracidade delas, fiscalizar a existência de câmeras, fotos da festa e requerer providências que possam resultar em provas para abertura de uma sindicância para punir os responsáveis.