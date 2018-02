Inglês procurado pela Interpol é preso em SP

Segundo a PF, Chadi consta da difusão vermelha da Interpol. A difusão vermelha é o catálogo dos mais procurados da Interpol em todo o mundo.

Agentes federais que atuam no escritório da Interpol em São Paulo chegaram ao sobrado da Rua Tobias Monteiro, no Parque Jabaquara, imediações do Aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo. O endereço abriga um escritório para locação de flats, dirigido por Chadi. Ele se estabeleceu no local há cerca de 1 ano e quatro meses.

A prisão do inglês, em caráter preventivo, foi decretada pelo ministro Cézar Peluso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), para fins de extradição.